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CуспільствоSocЕкономіка
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Суд над Коломойським 25 вересня: що вирішив і хто прийшов підтримати олігарха

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Суд над Коломойським 25 вересня: що вирішив і хто прийшов підтримати олігарха
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Суд над Коломойським 25 вересня розглядав апеляцію олігарха, а саме скаргу бізнесмена на обрання йому запобіжного заходу (раніше суд призначив йому утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн грн). НСН розповість, як все відбувалося і що вирішили судді. А також, хто прийшов підтримати Коломойського.

На засіданні Коломойському дозволили сидіти поруч з його адвокатом. Олігарх багато посміхався, а також поспілкувався з деякими журналістами до початку розгляду справи. Зокрема з кореспондентом Телеграф Яном Доброносовим. Видання повідомляє, що на запитання Доброносова з приводу очікувань від рішення суду, Коломойський заявив, що чекає на “справедливість”. Він також підтвердив, що умови його утримання “нормальні”, але йому забороняють бачитися із родичами.

Суд над Коломойським 25 вересня: що вирішив і хто прийшов підтримати олігарха

Як передає кореспондент, на суд до Коломойського приїхали, зокрема, українська журналістка Наталія Мосійчук та ексміністр культури Олександр Ткаченко. Обидва вони пов’язані або були пов’язані з телеканалом 1+1.

Суд над Коломойським 25 вересня: що вирішив і хто прийшов підтримати олігарха

 

Суд над Коломойським 25 вересня: що вирішив і хто прийшов підтримати олігарха

Також підтримати Коломойського до суду і подати клопотання про взяття олігарха на поруки прийшли Юрій Горбунов, Алла Мазур, рабин Дніпропетровської області Шмуел Камінецький.

В залі засідань помітили і людей у військовій формі, а ще – співробітників промислових підприємств, що належать (поки що) Коломойському.

Суд над Коломойським 25 вересня: що вирішив і хто прийшов підтримати олігарха

Суд над Коломойським 25 вересня: що вирішив і хто прийшов підтримати олігарха

Суд над Коломойським 25 вересня: що вирішив і хто прийшов підтримати олігарха

Суд над Коломойським 25 вересня: що вирішив і хто прийшов підтримати олігарха

Суд над Коломойським 25 вересня: що вирішив і хто прийшов підтримати олігарха

Суд над Коломойським 25 вересня: що вирішив і хто прийшов підтримати олігарха

Ось, що говорили суду люди, які прийшли підтримати Коломойського і виявили бажання взяти його на поруки:

Ексміністр культури, колишній гендиректор “1+1 media” Олександр Ткаченко:

“Я знаю Ігоря Валерійовича з початку 2000-х років, хотів би відзначити, що знаю досить близько. У нього є відчуття свободи і відчуття справедливості. Коломойський — чи не єдиний зі списку “Форбс” не кричав, а діяв”.

Ведуча Наталія Мосійчук:

“Коломойський не буде імітувати свої хвороби, не буде звозити сюди автобусами якихось прибічників — у вас під судом ніхто не буде палити шини і калатати діжки”.

Ведуча Алла Мазур:

“Коломойський зірвав плани путіна, підтримував добровольчий батальйон, поки інший багатий українець (Рінат Ахметов — ред.) закликав до гудків”.

Ведучий Ігор Циганик:

“Коломойський — чи не єдиний, хто завжди дотримувався fair play і ніколи не був за корупцію у футболі”.

Ведучий Юрій Горбунов:

“Ми знаємо, де він живе, всі його контакти, телефони, тому він точно не втече”.

СЕО “1+1 media” Ярослав Пахольчук:

“Коломойський — людина скромна, робить багато хороших речей, але не дає про це казати. Всевишній і так все бачить”.

Депутат Сергій Демченко (“Слуга народу”):

“путін відкрито заявляв, що вважає Коломойського шахраєм та називав іншими поганими словами. А ворог нашого ворога — це наш друг”.

Депутат Нікопольської міськради Євген Бовкун:

“Коломойський ще у 2014 році дав шанс відчути, що ми можемо перемогти другу армію світу”.

Активістка Ірма Крат:

“Я даю вам гарантію, що він залишиться в Україні, я даю гарантію того, що він допоміг, допомагає і буде допомагати. Якщо суддя хоче, щоб путін заплакав, то Коломойського треба відпустити”.

А ось так Коломойського привезли на засідання суду.

Засідання тривало декілька годин. Поки суд  перебував у нарадчій кімнаті, Ігор Коломойський дав невеличку прес-конференцію, в ході якої заявив журналістам, що не отримував повідомлення щодо позбавлення українського громадянства. Також повідомив, що має паспорти Кіпру та Ізраїля, і судять його як іноземця.

Врешті суд не задовольнив апеляцію на арешт Коломойського та залишив без змін запобіжний захід — тримання під вартою та заставу в розмірі 3,89 мільярдів гривень.

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