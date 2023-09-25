Суд над Коломойським 25 вересня: що вирішив і хто прийшов підтримати олігарха

Суд над Коломойським 25 вересня розглядав апеляцію олігарха, а саме скаргу бізнесмена на обрання йому запобіжного заходу (раніше суд призначив йому утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн грн). НСН розповість, як все відбувалося і що вирішили судді. А також, хто прийшов підтримати Коломойського.

На засіданні Коломойському дозволили сидіти поруч з його адвокатом. Олігарх багато посміхався, а також поспілкувався з деякими журналістами до початку розгляду справи. Зокрема з кореспондентом Телеграф Яном Доброносовим. Видання повідомляє, що на запитання Доброносова з приводу очікувань від рішення суду, Коломойський заявив, що чекає на “справедливість”. Він також підтвердив, що умови його утримання “нормальні”, але йому забороняють бачитися із родичами.

Як передає кореспондент, на суд до Коломойського приїхали, зокрема, українська журналістка Наталія Мосійчук та ексміністр культури Олександр Ткаченко. Обидва вони пов’язані або були пов’язані з телеканалом 1+1.

Також підтримати Коломойського до суду і подати клопотання про взяття олігарха на поруки прийшли Юрій Горбунов, Алла Мазур, рабин Дніпропетровської області Шмуел Камінецький.

В залі засідань помітили і людей у військовій формі, а ще – співробітників промислових підприємств, що належать (поки що) Коломойському.

Ось, що говорили суду люди, які прийшли підтримати Коломойського і виявили бажання взяти його на поруки:

Ексміністр культури, колишній гендиректор “1+1 media” Олександр Ткаченко:

“Я знаю Ігоря Валерійовича з початку 2000-х років, хотів би відзначити, що знаю досить близько. У нього є відчуття свободи і відчуття справедливості. Коломойський — чи не єдиний зі списку “Форбс” не кричав, а діяв”.

Ведуча Наталія Мосійчук:

“Коломойський не буде імітувати свої хвороби, не буде звозити сюди автобусами якихось прибічників — у вас під судом ніхто не буде палити шини і калатати діжки”.

Ведуча Алла Мазур:

“Коломойський зірвав плани путіна, підтримував добровольчий батальйон, поки інший багатий українець (Рінат Ахметов — ред.) закликав до гудків”.

Ведучий Ігор Циганик:

“Коломойський — чи не єдиний, хто завжди дотримувався fair play і ніколи не був за корупцію у футболі”.

Ведучий Юрій Горбунов:

“Ми знаємо, де він живе, всі його контакти, телефони, тому він точно не втече”.

СЕО “1+1 media” Ярослав Пахольчук:

“Коломойський — людина скромна, робить багато хороших речей, але не дає про це казати. Всевишній і так все бачить”.

Депутат Сергій Демченко (“Слуга народу”):

“путін відкрито заявляв, що вважає Коломойського шахраєм та називав іншими поганими словами. А ворог нашого ворога — це наш друг”.

Депутат Нікопольської міськради Євген Бовкун:

“Коломойський ще у 2014 році дав шанс відчути, що ми можемо перемогти другу армію світу”.

Активістка Ірма Крат:

“Я даю вам гарантію, що він залишиться в Україні, я даю гарантію того, що він допоміг, допомагає і буде допомагати. Якщо суддя хоче, щоб путін заплакав, то Коломойського треба відпустити”.

А ось так Коломойського привезли на засідання суду.

Засідання тривало декілька годин. Поки суд перебував у нарадчій кімнаті, Ігор Коломойський дав невеличку прес-конференцію, в ході якої заявив журналістам, що не отримував повідомлення щодо позбавлення українського громадянства. Також повідомив, що має паспорти Кіпру та Ізраїля, і судять його як іноземця.

Врешті суд не задовольнив апеляцію на арешт Коломойського та залишив без змін запобіжний захід — тримання під вартою та заставу в розмірі 3,89 мільярдів гривень.

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