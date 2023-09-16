Суд переобрав запобіжний захід Коломойському, повідомляє НСН, посилаючись на «Суспільне».

Шевченківський районний суд Києва увечері 15 вересня переобрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському.

Йому змінили запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір у 3 млрд 891 млн гривень.

Прокурор з Бюро економічної безпеки виступив за підвищення розміру застави до 5 мільярдів 877 мільйонів гривень.

Адвокат Коломойського прокоментував подію, він стверджує, що розмір застави немає обґрунтування, оскільки немає доказів, що його клієнт може внести таку суму. Він наголошує, що Коломойський вже перебуває під вартою, тому втекти, перешкоджати, або впливати на свідків неможливо.

Він також зазначив, що НБУ після втрат у розмірі 5 млрд мав би провести перевірки і аудити, але їх не проводили.

За словами сторони захисту, ПриватБанк у той період про який йде мова, був не державним, а приватним, тому збитки могли бути завдані тільки акціонерам банку — Боголюбову або Коломойському.

Наразі відомо, що Коломойський не планує вносити заставу і з 2 вересня перебуває під вартою в ізоляторі СБУ.

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