Суд обрав запобіжний захід Коломойському (фото, відео)

Суд обрав запобіжний захід Коломойському увечері 2 вересня, передає НСН.

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з правом внесення застави для олігарха Ігоря Коломойського, якому 2 вересня вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей, пише “Суспільне” із посиланням на власну кореспондентку в суді.

За даними медіа, розмір призначеної застави становить понад 500 мільйонів гривень. Також суд поклав на бізнесмена інші зобов’язання – він має здати всі документи та не спілкуватися зі свідками.

Протягом п’яти днів сторона захисту ще зможе оскаржити рішення.

А поки що Коломойський відправився в СІЗО.

Як повідомлялося раніше, засідання щодо запобіжного заходу для Коломойського проводили в закритому режимі на вимогу адвоката підозрюваного. У суді олігарх не визнав своєї вини.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 190 (шахрайство);

ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

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