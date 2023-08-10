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Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід

Журналіст
Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід
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Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід нардепу Дубінському.

Так, 10 серпня суд ухвалив рішення обрати запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов’язання, передає НСН з посиланням на Громадське.

Народний депутат повинен:

  • прибувати на вимогу до прокурора та слідчого судді;
  • не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого судді чи прокурора;
  • повідомляти слідство про зміну місця проживання;
  • утриматися від спілкування зі свідками в цій справі;
  • здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон;
  • носити електронний браслет до 8 жовтня.

Дубінський із зали суду записав відеоповідомлення, у якому «передав привіт» Офісу президента. Саме його парламентар звинувачує у відкритті цієї справи.

Напередодні, 8 серпня, народному депутату Олександру Дубінському повідомили про підозру. Правоохоронці кваліфікували кримінальну справу щодо нього за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 366 і ч. 3 ст. 362. Однак депутат стверджував, що йому перекваліфікували справу за ч. 1 ст. 366 — службове підроблення.

Що передувало?

3 серпня правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського. За тиждень до цього один із засновників партії «Демократична Сокира» Антон Швець заявив, що Дубінський відпочиває в Барселоні у своєї дівчини. Сам Дубінський заявив, що наприкінці червня отримав право на виїзд з України для супроводу батька до закордонної онкологічної клініки.

В СБУ зазначили, що, хоч депутат і виїхав за кордон для супроводу родича на лікування, сам батько депутата виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно без фактичного супроводу парламентаря.

Крім того, правоохоронці розслідували, як у період перебування за кордоном депутат зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема, до державних органів. На думку слідства, це може свідчити про їх підроблення.

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