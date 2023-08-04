Справа про торгівлю новонародженими: організатору обрали запобіжний захід

Справа про торгівлю новонародженими дітьми сколихнула українське суспільство. Раніше ми повідомляли про затримання учасників злочинного угрупування. Стало відомо, що київський суд вже обрав одному з підозрюваних співорганізаторів схеми переправлення новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства – колишньому правоохоронцю запобіжний захід.

Про це повідомляє УНН, передає НСН.

Суд вирішив що підозрюваний має знаходитися під вартою без можливості внесення застави, повідомила журналісту УНН речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Оболонський райсуд столиці у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора та обрав організатору схеми незаконного переміщення дітей через кордон запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави, – сказала речниця прокуратури

Нагадаємо, в Україні викрили масштабну схему переправлення новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства.

Один з підозрюваних співорганізаторів злочинної організації – колишній правоохоронець, який раніше відповідав за боротьбу з організованою злочинністю та торгівлею людьми.

Ще новини України: Як працювала схема виїзду ухилянтів через систему «Шлях»