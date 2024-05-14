14 травня в одному з районів Києва стався масштабний потоп. Рух транспорту перекрили.

Сьогодні у столиці стався масштабний потоп в районі станції метро «Либідська». У соціальних мережах люди пишуть про потоп біля ТРЦ «Оcean Plaza».

«ПОТОП на Либідській. Прорвало воду біля Ocean Plaza. Величезний затор. Машини рухаються в іншу сторону по односторонній дорозі», пишуть у телеграм-каналі «Київ INFO».

В одному з районів Києва стався масштабний потоп: відео

«Київтеплоенерго» локалізувало місце пошкодження на вулиці Антоновича.

«Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталося при проведенні гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб побачити «тонкі» місця на трубопроводах і остаточно провести ремонт для посиленої роботи взимку», розповіли у «Київтеплоенерго».

Тим часом на вул. Антоновича фахівці розраховують ділянки відключення та обстежують додаткову локацію для проведення ремонтних робіт.

Рух транспорту перекрито. Станція метро «Либідська» працює в звичайному режимі. Перевезення пасажирів забезпечено.

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