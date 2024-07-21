Обірвався трос на канатній дорозі у Києві: що відомо про трагедію у столиці (фото)

На канатній дорозі у Києві сьогодні, 21 липня, обірвався трос. Людина, яка знаходилася на атракціоні, впала у річку Дніпро.

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо про трагедію на цей момент. Новина доповнюється.

Обірвався трос на канатній дорозі у Києві: що відомо

Першими про подію повідомили столичні телеграм-канали, оприлюднивши відео. Зазначалося, що після обриву трос витягнули, але без людини. За словами очевидців, після падіння людина швидко пішла під воду і одразу зникла.

У ДСНС Києва підтвердили інформацію – тут повідомили, що на місці працюють п’ять водолазів. Також на катері обстежують акваторію води, де, ймовірно, впала людина.

Патрульна поліція Києва повідомила, що у зв’язку з аварією на атракціоні на Набережному шосе рух транспорту там ускладнений.

Рятувальники шукають дівчину, яка впала у Дніпро через обрив троса атракціону – канатної дороги, що вела з Поштової площі на Труханів острів, повідоміла 21 липня Київська міська держадміністрація.

«Триває рятувально-пошукова операція, до якої залучені спеціальна техніка та катери з водолазами. За інформацією патрульної поліції Києва, через аварію на атракціоні ускладнений рух транспорту на Набережному шосе», – ідеться в повідомленні

Окремо КМДА вказує, що «вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році».

Згодом ЗМІ з посиланням на власні джерела, повідомили, що на атракціоні була не дівчина, а хлопець 2004 року народження, який приїхав до Києва із Вінниці. Коли він здійснював спуск по канатній дорозі та доїхав до середини річки Дніпро, стався обрив тросу, в результаті чого він впав в воду.

За повідомленнями телеграм-каналів, шансів вижити у людини практично не було – компанія-власник видає клієнту шолом і карабін без рятувального жилета, і шансів вивільнитися з пастки після падіння дуже мало. Крім того, перед прольотом над Дніпром клієнт підписує відмову від відповідальності компанії в разі нещасного випадку.

На відео, як відбувається проліт над Дніпром на атракціоні. Жодної страховки та рятувальних жилетів.

Коли поліція прибула на місце, персонал атракціонна був відсутній, ведуться роботи щодо виявлення потерпілого та встановлення працівників й власника зазначеного канатної дороги.

Речник Головного управління ДСНС у місті Києві Павло Петров зазначив, що рятувальники продовжують пошуки, ймовірно, хлопця близько 20 років.

Поліція відкрила кримінальну справу за двома статтями: порушення правил безпеки особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 ККУ. Та службова недбалість, що спричинила загибель людини – ч.3 ст. 367 ККУ.

Великою помилкою було те, що одразу витягнули трос, бо він був разом з потерпілим. Водолази спустилися би на тросі і знайшли тіло, але зараз це для них дуже важка робота, – прокоментував подію інструктор з дайвінгу

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