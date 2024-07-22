Загибель 20-річного хлопця на атракціоні у Києві: поліція проводить обшуки в КМДА

Резонансна загибель 20-річного хлопця на атракціоні у Києві сколихнула всю Україну. Нагадаємо, трагедія сталася вчора. На канатній дорозі через Дніпро обірвався трос і хлопець впав у річку. Його тіло вдалося вилучити з води лише сьогодні.

Загибель 20-річного хлопця на атракціоні у Києві – у КМДА обшуки

Поліція Києва проводить невідкладні слідчі дії для визначення осіб, з вини яких на атракціоні загинув 20-річний хлопець, повідомляють правоохоронці, передають «Новини України – НСН».

Наразі слідчі проводять обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону.

В межах розпочатих кримінальних провадження правоохоронці допитали директора атракціону та персонал й вилучили службову документацію, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Правоохоронці оперативно інформуватимуть суспільство про хід досудового розслідування цієї трагедії.

Досудове розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 272 – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, та ч. 3 ст. 367 – Службова недбалість.

Відповідно до санкції статей, винним загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Атракціон намагалися закрити

Тим часом, у прокуратурі повідомляють, що за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м.Києва розпочато кримінальне провадження за фактом обриву атракціону «Канатна переправа через р.Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова» в момент перебування на ньому чоловіка.

Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини (ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції Києва.

Прокуратура звертає увагу, що Київська міська прокуратура ще в 2021 році намагалася зупинити роботу вказаного атракціону. Прокурори звернулись до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.01.2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя.

Відповідачами у справі були Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), КП «ПЛЕСО” та Товариство-переможець конкурсу.

Однак рішенням Господарського суду м.Києва від 02.12.2021, залишеним в силі постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2022 та Верховного суду від 14.09.2022, у задоволенні позову відмовлено.

Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки.

Більше того, під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.

Втім, нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця, до сьогоднішнього трагічного випадку це не турбувало.

Посадовцям КМДА, які «вимагають від правоохоронців ретельного розслідування» нагадуємо про їхню позицію у судах, з якою можна ознайомитись за посиланням у першому коментарі, – йдеться у повідомленні прокуратури

Про трагедію детально з фото і відео ми писали тут: Обірвався трос на канатній дорозі у Києві: що відомо про трагедію у столиці (фото)

Ще новини України: “Предʼявив за зачіску” – у Києві підліток побив ветерана війни