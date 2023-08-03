Торгували новонародженими дітьми – в Україні викрили злочинну групу

Оперативники Державної прикордонної служби України викрили злочинців, які торгували новонародженими дітьми під виглядом сурогатного материнства.

Про це повідомляє НСН з посиланням на ДПСУ і Офіс Генпрокурора.

Група з 12 осіб продавала новонароджених дітей іноземцям під виглядом сурогатного материнства. Організатори схеми були керівниками медичних установ, йдеться у повідомленні ДРСУ.

Організатори схеми – керівники медичних кліник, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат, уточнила Генпрокуратура.

Як працювала злочинна схема

Злочинці підшуковували жінок у скрутному становищі, які погоджувалися стати сурогатними матерями. За це їм обіцяли 12 тис євро.

Після пологів жінок змушували надавати неправдиві відомості при реєстрації дитини, відмовлятися від неї на користь іноземця та надавати дозвіл на її вивезення за кордон.

У разі незгоди сурогатної матері на окремі умови, учасники схеми погрожували та залякували її.

Проведено понад 40 обшуків. Вилучено медичну документацію, копії паспортів громадян України та іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, грошові кошти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш носії. Перевіряється інформація щодо близько 40 фактів переміщення новонароджених дітей з України за кордон в порушення законодавства, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Яке покарання загрожує злочинцям

За процесуального керівництва органів Київської міської прокуратури 12 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 1 ч. 2 ст. 255 КК України).

Наразі правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України пʼятьох осіб. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фігурантам загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років. Слідчі дії тривають.

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