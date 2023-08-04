У росії Навального засудили до 19 років колонії «особливого режиму». Про це повідомляють російські ЗМІ, передає НСН.

Московський міський суд на виїзному засіданні засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років колонії «особливого режиму» у справі про екстремізм.

Засідання проходило у виправній колонії №6 у Володимирській області, де Навальний вже відбуває дев’ятирічний термін.

Навального звинувачують одразу за шістьма статтями Кримінального кодексу РФ, у тому числі у створенні та фінансуванні екстремістської спільноти, закликах до екстремізму, реабілітації нацизму та залученні неповнолітніх до вчинення небезпечних дій.

Навальний сидить у Володимирській області із лютого 2021 року. Після повернення до Москви з Німеччини (там він лікувався від отруєння) йому замінили умовний термін у справі ‘Ів Роше’ на реальні два роки та вісім місяців колонії загального режиму. У березні того ж року його засудили до дев’яти років позбавлення волі в колонії вже суворого режиму та штрафу в розмірі 1,2 мільйона рублів за шахрайство та неповагу до суду.

Що таке особливий режим?

У таких колоніях ув’язнені сидять у дуже жорстких умовах:

В одиночній камері або камері на 2-4 особи з постійним світлом та додатковими ґратами на вікнах та дверях. Перемовлятися із співкамерниками не можна.

Територією колонії ув’язнені переміщуються у зігнутому положенні з наручниками за спиною під конвоєм із кількох охоронців.

В умовах обмежених прогулянок у закритому дворику.

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