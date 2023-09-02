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Коломойському повідомили про підозру за матеріалами СБУ (фото)

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Коломойському повідомили про підозру за матеріалами СБУ (фото)
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Українському олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру, інформує Служба безпеки України, передає НСН.

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 190 (шахрайство);
  • ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

Коломойському повідомили про підозру за матеріалами СБУ: фото

Коломойському повідомили про підозру за матеріалами СБУ (фото)

Коломойському повідомили про підозру за матеріалами СБУ (фото)

Коломойському повідомили про підозру за матеріалами СБУ (фото)

Коломойському повідомили про підозру за матеріалами СБУ (фото)

Коломойському повідомили про підозру за матеріалами СБУ (фото)

Коломойському повідомили про підозру за матеріалами СБУ (фото)

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