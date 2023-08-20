7 експравоохоронцям, які працюють на окупованих територіях, оголошено підозру – ДБР

Державне бюро розслідувань протягом тижня оголосило підозри сімом експравоохоронцям, які співпрацюють з росією на окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей

Про це 20 серпня повідомляє пресслужба ДБР, інформує НСН.

За даними слідства, 5 колишніх правоохоронців працюють у незаконно створених росією «органах» на тимчасово окупованій території Луганщини.

Підозрювані обійняли різні посади, зокрема, серед них є слідчий і дільничий. Окрім того, один із колишніх правоохоронців працює в окупаційній «комендатурі» та закликає місцевих добровільно здавати зброю.

Усі фігуранти брали участь у створенні пропагандистських сюжетів для російських ЗМІ, кажуть у ДБР.

Їм повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також працівники ДБР підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) заступницю керівника відділу одного з правоохоронних органів Маріуполя.

7 експравоохоронцям, які працюють на окупованих територіях, оголошено підозру

Слідчі встановили, що жінка сприяла становленню окупаційного режиму. Вона перейшла на службу до так званої поліції та почала працювати «слідчою» в одному з райвідділів «Маріупольського міського управління мвс».

Експравоохоронниця займалася налагодженням роботи за російським законодавством. Так, вона телефонувала колишнім колегам, які виїхали з окупації, щоб знайти справи злочинів проти життя та здоров’я людини, а потім увідповіднити їх до «законодавства» окупаційної влади.

А на Запоріжжі підозру оголосили колишньому правоохоронцю з селища Якимівка. У квітні 2022 року він перейшов на бік окупантів. Так, фігурант розшукував і затримував громадян, які чинили опір незаконній владі рф.

Окрім того, він добровільно вступив до лав «народної міліції», де виконував усі вказівки так званих керівників окупаційної «адміністрації». Зокрема, чоловік незаконно вилучав табельну зброю українських правоохоронців і передавав росіянам.

Йому також закидають держзраду (ч. 2 ст. 111 ККУ). Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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