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Тег:
Cуспільство

Псевдовибори на окупованих територіях – ГУР звернувся до українців з важливим проханням

Журналіст
Псевдовибори на окупованих територіях ГУР звернувся до українців з важливим проханням
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Кремлівський окупаційний режим планує псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року. ГУР звернувся до українців з важливим проханням

Ціль рейкових виборів — спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні російською армією.

Усіх причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності  згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалось раніше із зрадниками та колаборантами.

ГУР закликає громадян України на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію стосовно псевдовиборів, повідомляє НСН.

Прохання надсилати інформацію про:

  • колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери і т.д.);
  • так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;
  • свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.

Псевдовибори на окупованих територіях – ГУР звернувся до українців з важливим проханням

Псевдовибори на окупованих територіях ГУР звернувся до українців з важливим проханням

 

Надана інформація сприятиме наближенню поразки окупантів та допоможе виявленню:

  • пунктів дислокації, адрес проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
  • складів зберігання снарядів та пально-мастильних матеріалів;
  • місць розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
  • місць розміщення засобів РЕР та РЕБ (характерна ознака: антени та локатори);
  • штабів та пунктів управління окупаційними військами;
  • місць зберігання та чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

 «Надсилайте нам іншу корисну інформацію, яка допомагає звільнити Україну від окупантів.

Офіційний бот: https://t.me/povertaemosvoe_bot.

Вдячні кожному і кожній, хто робить внесок у перемогу України та повернення усіх окупованих територій України!» – йдеться у зверненні ГУР.

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