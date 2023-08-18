Кремлівський окупаційний режим планує псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року. ГУР звернувся до українців з важливим проханням

Ціль рейкових виборів — спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні російською армією.

Усіх причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалось раніше із зрадниками та колаборантами.

ГУР закликає громадян України на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію стосовно псевдовиборів, повідомляє НСН.

Прохання надсилати інформацію про:

колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери і т.д.);

так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;

свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.

Псевдовибори на окупованих територіях – ГУР звернувся до українців з важливим проханням

Надана інформація сприятиме наближенню поразки окупантів та допоможе виявленню:

пунктів дислокації, адрес проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

складів зберігання снарядів та пально-мастильних матеріалів;

місць розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

місць розміщення засобів РЕР та РЕБ (характерна ознака: антени та локатори);

штабів та пунктів управління окупаційними військами;

місць зберігання та чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

«Надсилайте нам іншу корисну інформацію, яка допомагає звільнити Україну від окупантів. Офіційний бот: https://t.me/povertaemosvoe_bot. Вдячні кожному і кожній, хто робить внесок у перемогу України та повернення усіх окупованих територій України!» – йдеться у зверненні ГУР.

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