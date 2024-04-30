Великдень-2024: в одній з областей України просять попереджати поліцію про підозрілих людей та ТЗ

Незабаром українці відзначатимуть Великдень-2024. Мешканів Львівської області попросили бути уважними під час свят найближчими вихідними і попереджати поліцію про підозрілих людей

Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформують Новини України – НСН..

Максим Козицький нагадав, що 5 травня в Україні будуть відзначати релігійне свято Великдень.

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“Ворог не робить поправок на великі християнські свята. Від 2014 року, а від 24 лютого 2022 року й поготів, ми не раз пересвідчилися, що у нього нема нічого святого”, – написав він.

Голова Львівської ОВА звернувся до жителів та гостей області з проханням бути уважними. А саме, якщо ви маєте інформацію про підозрілих осіб, транспорт, предмети чи про те, що хтось хоче вчинити диверсію або терористичний акт на території Львівської області то необхідно телефонувати на гарячу лінію СБУ: 032 261 61 43 або повідомляти про підозрілі предмети у поліцію: 102.

Відомо, що тривалість комендантської години у Львівській області на Великдень залишається незмінною – з 00:00 до 05:00.

” Це означає, що з 00:00 до 05:00 не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціальних перепусток і документів, які посвідчують особу”, – нагадав Козицький.

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