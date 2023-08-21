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Командиру з Миколаївщини, який нарахував 5,5 млн грн виплат підлеглим, повідомлено про підозру

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Командиру з Миколаївщини, який нарахував 5,5 млн грн виплат підлеглим, повідомлено про підозру
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Командиру з Миколаївщини, який безпідставно нарахував 5,5 млн грн виплат підлеглим, повідомлено про підозру. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає НСН.

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини. Офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.

Слідство встановило, що посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби. Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з’являлися на службу. Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн грн. Наразі, за матеріалами ДБР, розпочато процес відшкодування грошей бюджету.

Командиру з Миколаївщини, який нарахував 5,5 млн грн виплат підлеглим, повідомлено про підозру

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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