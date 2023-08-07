Мобілізований інвалід помер у військовій частині – що відомо про смерть 29-річного хлопця

Мобілізований інвалід помер від епілепсії після прибуття до військової частини. Наразі прокуратура перевіряє обставини мобілізації та надання медичної допомоги чоловіку.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Південного регіону.

Мешканець смт Ширяєво Одеської області 29-річний Борис Глушак, інвалід з дитинства, помер від приступу епілепсії після прибуття до військової частини на Миколаївщині. Перед цим у місцевій лікарні його визнали повністю здоровим та відправили до ТЦК.

Як зазначається, прокуратура відкрила кримінальне провадження через можливе недбале ставлення до військової служби представників Березівського ТЦК та СП Одеської області.

“Зокрема, після виконання невідкладних слідчих дій, розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті 01.08.2023 о 22 год військовослужбовця однієї з військових частин Миколаївщини, під час якого встановлюються фактичні причини смерті останнього в день прибуття у розташування військової частини”, йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування правоохоронці перевіряють законність призову на військову службу померлого жителя смт Ширяєво з урахуванням стану його здоров’я.

Про смерть Бориса повідомили місцеві ЗМІ та телеграм-канали. Військкоми мобілізували людину з інвалідністю з дитинства. Пізніше у військовій частині у нього стався напад епілепсії. Борис був місцевим добряком, якого знало все село, та працював на ринку, повідомили у виданні “Інтент” із посиланням на місцевих жителів.

У територіальний центр комплектації та соціальної підтримки у смт Ширяєво Одеської області коментувати обставини смерті місцевого жителя після мобілізації відмовились.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк заявила, що документи про те, що чоловік здоровий та придатний до військової служби ТЦК отримав від медиків лікарні, де він проходив медичну комісію.

“Рішення було медичної комісії. ТЦК прийняв документи від медиків, що здоровий і придатний. А комісію пройшов в лікарні, тож і коментувати мають вони”, уточнила вона.

За словами активіста, в минулому держексперта експертної групи Директорату громадського здоров’я МОЗ Павла Поламарчука, наразі ані родичі, ані батьки заяви по факту смерті не написали.

Як повідомив Поламарчук “спільниками” незаконних дій стали майор Гаврилов О.А., начальник мобілізаційного відділу.

“Він має, до речі, на Ширяєвському базарі контейнери і особисто багато років знав Бориса та його хвороби”, зазначив активіст, додавши, що оформленням документів займалася Драб В.В.

Поламарчук наголосив, що дії були цілеспрямованими з метою виконати необхідний план Генерального штабу і не піти самому воювати.

“Всі в районі знали хто такий Борька і його хвороби, але план дорожче честі офіцера. Пару дзвінків воєнкома до лікарні і людина, неадекватна з дитинства, з епілепсією (в супроводі якогось кабана в військовій формі), з шизофренією та алкоголізмом за 2 години проходить мед комісію і опиняється в частині”, зазначив він.

Далі мобілізованому чоловіку вночі стало погано, він блював кілька разів, на ранковому строї у нього стався напад епілепсії і він втратив свідомість. Увечері стався ще один напад, лікарі в частині не змогли надати мобілізованому кваліфікованої допомоги і лише констатували смерть.

Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини.

“Під час досудового розслідування слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після приступу епілепсії. Розслідування кримінальних проваджень здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві”, додали у Спеціалізованій прокуратурі.

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