Поліцейському, який застрелив чоловіка у Дніпрі, обрали запобіжний захід

Поліцейському, який застрелив чоловіка у Дніпрі, суд обрав запобіжний захід. Також сьогодні він уперше прокоментував події 29 серпня, передає НСН.

Суд над правоохоронцем пройшов сьогодні. 21-річному патрульному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб – тобто до 30 жовтня. Про це повідомляють дніпровські ЗМІ.

Сьогодні поліцейський вперше прокоментував вбивство чоловіка у Дніпрі. Він наголосив, що не вважає себе винним. Про це повідомляють “Факти”.

Патрульний у суді під час обрання запобіжного заходу наголосив, що не вважає себе винним. Він додав, що застосував зброю лише тоді, коли всі інші методи виявились неефективними у конфлікті з агресивними чоловіком та жінкою з автомобіля. Він також попросив суддю відпустити його під домашній арешт або особисте зобов’язання, оскільки перебуває на лікуванні

З підозрою я не згоден абсолютно. Тому що всі дії, які прописані – я не робив. У той день на мене і на мою колегу було скоєно напад. Після того, як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності було застосовано зброю для захисту мого життя та життя моєї колеги, – сказав він

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульні зупинили автомобіль Jaguar, який порушив правила дорожнього руху. Під час цього люди, які були в салоні – чоловік та жінка почали агресивно поводитись. Між копами та парою спалахнув конфлікт, по відношенню до поліцейських було застосовано силу, і тоді патрульний вистрелив у чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці.

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