Вперше з 24 лютого 2022 року майно Ігоря Коломойського було повністю оцінено на основі результатів діяльності його компаній під час війни. Станом на початок вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою за двома підозрами. На цьому тлі знову набуває актуальності тема його статків.



Forbes оцінив статки Коломойського після арешту

Ігор Коломойський, український бізнесмен, наразі перебуває під вартою. Тим часом тема активів Коломойського знову привертає увагу.

За кілька днів до російського вторгнення бізнес Ігоря Коломойського та неформальної групи “Приват” перебував у найкращому стані за останні сім років. На той час статки бізнесмена оцінювались у $2 млрд, що було найвищим показником з 2014 року. Про це повідомляє Forbes Ukraine, предає НСН.

Станом на початок вересня 2023 року його статки зменшились у 2,5 рази до $835 млн.

Як змінювались статки Коломойського з 2009-го року, $млрд

Про те, що бізнесмен більше не є мільярдером, свідчить і розрахунок Forbes на кінець 2022 року ($850 млн), який проводився за дещо спрощеною процедурою. Ця оцінка враховує результати діяльності бізнесу Коломойського за останній рік.

За час повномасштабної війни бізнесмен, ймовірно, втратив українське громадянство та один із ключових активів – найбільшого видобувача нафти в Україні «Укрнафту». Восени 2022-го держава примусово забрала цю компанію, а також «Укртатнафту». Медіа Коломойського, «Групу 1+1», оцінено за балансовою вартістю активів (ліцензії, техніка, бібліотека контенту) – $69 млн.

Металургійні заводи

До війни пул металургійних заводів був другим за вартістю активом Коломойського. Нікопольский та Запорізький феросплавні заводи є одними з найбільших виробників феросплавів (використовуються для виробництва нержавіючої сталі) у світі. Марганецький та Покровський ГЗК, що теж належать Коломойському та Боголюбову, забезпечують ці підприємства сировиною.

Після початку війни експортна виручка українських феросплавних заводів впала більш ніж на 40% (дані за 10 місяців 2022 року). Осінні та зимові блекаути додали проблеми, оскільки вони становлять близько 40% собівартості феросплавної продукції.

Нафтопереробні комплекси

Інший вагомий актив – Кременчуцький НПЗ («Укртатнафта») ще на початку вторгнення сильно постраждав через ракетні удари росіян. До лютого 2022-го він виробляв близько третини пального, що продавалося на українському ринку.

У партнерів залишилося ще кілька менших за потужностями НПЗ (у 2022-му «НПК Галичина» згенерував 5,9 млрд грн виторгу, у 2021-му було 849 млн грн) та мережа з 950 заправок під різними брендами (найбільші – «Авіас» та ANP). Приблизно третина з них – власність державного ПриватБанку. Структури Коломойського експлуатують їх за договорами лізингу, які не обслуговують.

JKX Oil & Gas

Ще один актив – JKX Oil & Gas, яка володіє «Полтавською газонафтовою компанією», однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Вона має пʼять ліцензій на видобуток та одну – на геологічне вивчення, зокрема на дослідно-промислову експлуатацію.

Обленерго

Краща, ніж очікувалося, ситуація з обленерго, у яких Коломойський та Боголюбов мають неконтрольні частки. Це «Полтаваобленерго», «Чернігівобленерго», «Сумиобленерго», «Дніпрообленерго». Минулоріч Forbes оцінював їх у $20 млн, зараз – удвічі дорожче. Далися взнаки фінансові показники компаній: їхній виторг у доларах впав на 20–30%, два з чотирьох обленерго, якщо вірити їхній фінзвітності, навіть є прибутковими.

«Міжнародні авіалінії України (МАУ)»

Актив з нульовою вартістю – авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України (МАУ)» У вересні минулого року МАУ зупинила польоти трьох з чотирьох наявних літаків (до війни було 24) через несплату рахунків. Ще до вторгнення МАУ накопичила мільярдні борги – перед аеропортом Бориспіль та «Украерорухом». Компанія намагалася знайти роботу в Європі – перевізник виконував чартерні рейси для польського туроператора Itaka. Також МАУ виконала серію рейсів для національної збірної України з футболу. Втім у березні та червні цього року профільне видання Avianews зафіксувало передачу літаків з флоту МАУ до парку іншого перевізника – «Роза Вітрів» (Windrose), власником якої є лізингова компанія, пов’язана з Коломойським.

Буковель

Ще один актив, що традиційно асоціювався з Коломойським, – курортний комплекс «Буковель». Після націоналізації ПриватБанку в 2016-му партнери втратили дві третини обʼєкту, але навіть частина, що залишилася, генерувала Коломойському приблизно $14 млн на рік. Однак у червні 2022-го видання NV повідомило, що новим власником компанії, яка експлуатує комплекс, є син його давнього бізнес-партнера Ігоря Палиці Захар. «У »Буковелі» Коломойського немає взагалі», – заявив NV Палиця, зазначивши, що угода про продаж активу на користь його сина відбулася ще в 2021-му.

Багато судів Коломойського

У Коломойського не мало би бути проблем із внесенням застави у 509 млн грн, щоб вийти з-під арешту в справі про шахрайство, яку розслідують СБУ та БЕБ. Forbes оцінює вартість ліквідних активів у власності бізнесмена у $125 млн. Це перш за все дивіденди від «Укрнафти», залишки коштів, отриманих у мільярдній угоді з Evraz росіянина Романа Абрамовича у 2007-му, та навіть криптовалюта (бізнесмен інвестував у криптоферми в Грузії та на Нікопольському ЗФ).

Зараз Коломойський вперше вимушений захищатися – вже у статусі підозрюваного. Крім СБУ та БЕБ він отримав підозру і від НАБУ – у рамках розслідування про заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку. У справі за підозрою СБУ/БЕБ бізнесмен перебуває під арештом до 31 жовтня включно. Він вирішив поки не вносити заставу та натомість оскаржувати рішення суду про запобіжний захід. 6 вересня Київський апеляційний суд переніс на 25 вересня розгляд апеляції адвокатів підозрюваного. Партнер Коломойського Боголюбов поки що не фігурує в цих справах.

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