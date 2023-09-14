Американський бізнесмен Ілон Маск вирішив передати частину супутникової інтернет-мережі Starlink, яка використовується під час війни в Україні, під контроль Міністерства оборони США. Про це повідомляє Ua.News, передає НСН.

Маск вирішив передати Пентагону частину Starlink, яка діє в Україні

Про це повідомив біограф Маска Волтер Айзексон в інтерв’ю Washington Post. За його словами, після шквалу критики на його адресу за відмову запустити сервіс Starlink біля берегів Криму, Маск запитав, навіщо йому це потрібно.

Сам Ілон стверджує, що не давав завдання своїм фахівцям вимкнути супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму: мовляв, вона там і не працювала.

«Я створив Starlink, щоб люди могли розслабитись, подивитися кіно на Netflix, пограти у відеоігри. Я не збирався створювати щось, що може призвести до ядерної війни», – заявив він.

Тому бізнесмен вирішив продати та передати повний контроль над деякою частиною обладнання Starlink та послуг Starlink американським військовим, оскільки він більше не хоче відповідати за кордони та правила його використання, зазначив біограф мільярдера.

Як ми писали раніше, минулого року Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв’язку Starlink поблизу кримського узбережжя, щоб перешкодити українській атаці на російський військово-морський флот.

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