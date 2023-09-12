У США заявили про потребу розслідування щодо Маска через блокування Starlink біля Криму

У Сенаті США хочуть провести розслідування щодо Маска через ситуацію з вимкненням Starlink в Україні.

Про це заявила сенаторка від Демократичної партії Елізабет Воррен, повідомляє Bloomberg, передає НСН.

Елізабет Воррен зазначила, що необхідно розслідувати дії мільярдера Ілона Маска після того, як він наказав вимкнути мережу Starlink поблизу тимчасово окупованого Криму, щоб завадити українським атакам на російський флот у 2022 році.

«Конгресу необхідно розслідувати, що там сталося, і чи є в нас адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер», сказала сенаторка.

Воррен, яка входить до Комітету зі збройних сил, наголосила, що Міністерству оборони США слід переглянути свої договірні відносини зі SpaceX.

Очільник комітету сенатор Джек Рід (демократ) також висловив стурбованість цією проблемою, «враховуючи, що уряди традиційно контролюють супутники, а президенти вирішують, що з ними робити».

Він визнав досягнення компанії SpaceX щодо того, щоб зробити космос доступнішим, але підкреслив, що «це не може бути останнім словом, коли справа стосується національної безпеки».

Очікується, що Маск, головний директор компанії SpaceX, буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритому саміті з сенаторами в Капітолії 13 вересня.

Що передувало?

CNN написало, що в біографії Маска, яку пише Волтер Айзексон, стверджується, що торік американський бізнесмен таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу Starlink поблизу окупованого кримського узбережжя, щоб перешкодити українцям атакувати російський флот.

Так, коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського флоту, вони «втратили зв’язок і без шкоди викинулися на берег», пише Айзексон.

Сам мільярдер стверджує, що термінали й так не працювали в тому регіоні, тож компанія SpaceX «нічого не дезактивувала».

«Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту», заявив Ілон Маск.

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