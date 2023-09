Маск «злив» своєму біографу приватну переписку з міністром Федоровим – реакція очільника Мінцифри

Ілон Маск «злив» своєму біографу приватне листування з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим без його дозволу. Міністр відреагував.

Про це пише Financial Times, передає НСН.

Федоров сказав виданню, що йому не було відомо про те, що Волтер Айзексон отримав і опублікував його повідомлення в біографії Маска, яка пишеться при повній співпраці з мільярдером.

У біографії та відповідній колонці Айзексона у Washington Post міститься обмін текстовими повідомленнями між Маском та Федоровим, у яких український міністр просить відновити зв’язок Starlink з українськими силами.

Пізніше очільник Мінцифри у себе в X (Twitter) написав, що все ж офіційно дає дозвіл на публікацію історії текстових повідомлень з Ілоном Маском у новій книзі про мільярдера.

I officially give permission to publish my texting history with @elonmusk in a new book about him 😉 Honestly, I’m looking forward to the book.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 8, 2023