У Великій Британії новий міністр оборони. Призначення було затверджене сьогодні, 31 серпня, після звільнення його попередника – Бена Воллеса, передає НСН.

Гранта Шеппса, який до цього обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності, призначили на посаду міністра оборони Великої Британії, йдеться на сторінці премʼєр-міністра Ріші Сунака в Х (раніше Twitter).

The Rt Hon Grant Shapps MP @GrantShapps has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ pic.twitter.com/ln5Sw6ZRyq — UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 31, 2023

Сам Грант Шеппс у соцмережі X написав, що пишається призначенням на посаду міністра оборони і відзначив “величезний внесок” Бена Воллеса в оборону Британії.

“Я хотів би віддати належне величезному внеску, який Бен Воллес зробив у оборону та глобальну безпеку Великої Британії за останні 4 роки”, написав він.

Шеппс зазначив, що з нетерпінням чекає співпраці “з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни” і пообіцяв продовжувати підтримку України “в її боротьбі проти варварського вторгнення путіна”.

As I get to work at @DefenceHQ I am looking forward to working with the brave men and women of our Armed Forces who defend our nation’s security. And continuing the UK’s support for Ukraine in their fight against Putin’s barbaric invasion. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 31, 2023

Що відомо про Гранта Шеппса

Це п’ята посада Шеппса в Кабінеті Міністрів за останній рік. Так, він устиг попрацювати міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем із питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії та міністром енергетики.

Шеппс і Україна

Посада міністра оборони в уряді Великої Британії особливо важлива, адже це одна з провідних країн, яка підтримує Україну після повномасштабного вторгнення росії.

Навесні 2022 року Грант Шеппс повідомляв, що прийняв у себе вдома сім’ю українських біженців, які поїхали з країни через напад росії. Тоді він наголосив, що Велика Британія «рішуче стоїть на боці народу України».

Грант Шеппс як міністр енергетики минулого тижня відвідав Україну, опублікувавши 25 серпня відео візиту на своїй сторінці в X. Він написав, що «побачив у Києві людей, які рішуче виступили проти тиранії путіна та агресії росії».

Раніше сьогодні Бен Воллес написав заяву про звільнення з посади міністра оборони Великої Британії та передав її прем’єр-міністрові Ріші Сунаку. У листі він високо оцінив збройні сили та розвідку, з якими він працював із 2016 року, а також реакцію уряду на війну в Україні.

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