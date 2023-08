У Великій Британії новий міністр оборони. Призначення було затверджене сьогодні, 31 серпня, після звільнення його попередника – Бена Воллеса, передає НСН.

Гранта Шеппса, який до цього обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності, призначили на посаду міністра оборони Великої Британії, йдеться на сторінці премʼєр-міністра Ріші Сунака в Х (раніше Twitter).

Сам Грант Шеппс у соцмережі X написав, що пишається призначенням на посаду міністра оборони і відзначив “величезний внесок” Бена Воллеса в оборону Британії.

Шеппс зазначив, що з нетерпінням чекає співпраці “з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни” і пообіцяв продовжувати підтримку України “в її боротьбі проти варварського вторгнення путіна”.

As I get to work at @DefenceHQ I am looking forward to working with the brave men and women of our Armed Forces who defend our nation’s security. And continuing the UK’s support for Ukraine in their fight against Putin’s barbaric invasion.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 31, 2023