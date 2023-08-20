Молоді українські пілоти вже розпочали навчання на F16 – командувач ПС ЗСУ

На навчання на F16 до Великої Британії та Швеції відправили українських пілотів 2016 та 2023 років випуску.

Як передає НСН, про це в етері телемарафону “Єдині новини” сказав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

“До Великої Британії на навчання (на F16 – ред.) поїхали молоді пілоти випуску 2023 року, що стосується Швеції, туди поїхали молоді пілоти випуску 2016 року з достатнім бойовим досвідом”, сказав Олещук.

За його словами, система підготовки у вищезгаданих країнах є досить гнучкою.

“До кожного пілота підходять індивідуально. Вони тестують кожного, на що він здатний”, зазначив командувач ЗС ЗСУ.

Зокрема, він зазначив, що загальне навчання українських пілотів передбачає 32 місяці.

Однак напередодні підготовки двох із льотчиків протестували інструктори зі США, і за ними було ухвалено рішення, що вони зможуть навчитися F16 за чотири місяці.

Олещук наголосив, що важливим фактором відбору для навчання стало знання англійської мови.

“Знання англійської – це ключове. Тому що тут не повинен працювати перекладач”, сказав він, зазначивши, що це пов’язано із потребою пілотів швидко виконувати дії під час польоту. “Тому всі пілоти протестовані, є високий рівень (знання англійської – ред), є середній, дещо нижчий, але ми відібрали пілотів, які вже навчаються у країнах”, підсумував Олещук.

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