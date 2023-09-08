Французький режисер і лауреат премії “Оскар” Мішель Азанавічус відвідав Ірпінь в Київській області. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, передає НСН.

«До Ірпеня вдруге завітав добрий друг нашої громади – оскароносний режисер Мішель Азанавічус, автор і режисер фільму “Артист” та інших шедеврів світового кінематографу», – повідомив Маркушин.

Ірпінь відвідав режисер Азанавічус, який зібрав понад 250 тисяч євро на відбудову

«У перші місяці російського вторгнення, поки шокований світ завмер, Мішель вирішив допомагати і став амбасадором UNITED24. Згодом організував благодійний аукціон із особистими речами всесвітньовідомих зірок, на якому зібрав 250 678 євро на відбудову зруйнованого будинку в Ірпені на вул. Давидчука 42», – зауважив мер.

Маркушин поінформував, що «показав Мішелю, як ідуть роботи і як будуть виглядати квартири, у які повернуться майже пів тисячі ірпінців».

«Роботи йдуть за графіком попри те, що з нуля потрібно відремонтувати 30 квартир, які вигоріли повністю. Близько 50 потребують часткового ремонту. Також зараз утеплюють фасад і проводять внутрішні роботи, відновлюють зруйновані інженерні комунікації. Вже у грудні будинок отримає нове життя», – додав Маркушин.

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