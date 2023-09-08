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Ірпінь відвідав режисер Азанавічус, який зібрав понад 250 тисяч євро на відбудову

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Французький режисер і лауреат премії “Оскар” Мішель Азанавічус відвідав Ірпінь в Київській області. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, передає НСН.

«До Ірпеня вдруге завітав добрий друг нашої громади – оскароносний режисер Мішель Азанавічус, автор і режисер фільму “Артист” та інших шедеврів світового кінематографу», – повідомив Маркушин.

Ірпінь відвідав режисер Азанавічус, який зібрав понад 250 тисяч євро на відбудову

Ірпінь відвідав режисер Азанавічус, який зібрав понад 250 тисяч євро на відбудову

«У перші місяці російського вторгнення, поки шокований світ завмер, Мішель вирішив допомагати і став амбасадором UNITED24. Згодом організував благодійний аукціон із особистими речами всесвітньовідомих зірок, на якому зібрав 250 678 євро на відбудову зруйнованого будинку в Ірпені на вул. Давидчука 42», – зауважив мер.

режисер

Маркушин поінформував, що «показав Мішелю, як ідуть роботи і як будуть виглядати квартири, у які повернуться майже пів тисячі ірпінців».

«Роботи йдуть за графіком попри те, що з нуля потрібно відремонтувати 30 квартир, які вигоріли повністю. Близько 50 потребують часткового ремонту. Також зараз утеплюють фасад і проводять внутрішні роботи, відновлюють зруйновані інженерні комунікації. Вже у грудні будинок отримає нове життя», – додав Маркушин.

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