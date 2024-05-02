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CуспільствоВійна

Скільки ракет, дронів та КАБів було випущено по Україні в квітні – Зеленський назвав кількість

Автор -
Журналіст
Скільки ракет, дронів та КАБів було випущено по Україні в квітні – Зеленський назвав кількість

Володимир Зеленський назвав кількість ракет, дронів і КАБів, випущених по Україні в квітні 2024 року

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

«Лише за один цей квітень російські терористи застосували понад 300 ракет різних типів, майже 300 «шахедів» і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України», – повідомив президент України.

Скільки ракет, дронів та КАБів було випущено по Україні в квітні – Зеленський назвав кількість

Скільки ракет, дронів та КАБів було випущено по Україні в квітні – Зеленський назвав кількість

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За його словами, українські міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон щодня й щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору.

Вололдимир Зеленський наголосив, що тисячі життів українців були врятовані завдяки допомозі лідерів та країн, які вже підтримали наш повітряний щит і які вже дієво тиснуть санкціями проти російської воєнної машини.

«Але багато життів, на жаль, забрані цими ударами. І лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту», – додав Зеленський

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