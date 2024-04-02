У Головному управління розвідки підрахували, скільки високоточних ракет залишилося у Росії на озброєнні

На даний момент в Росії залишається близько 950 ракет великої дальності. Йдеться про високоточні ракети оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю понад 350 кілометрів.

Про це в коментарі українським ЗМІ розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, передає НСН.

Він зауважив, що загальна тенденція полягає в тому, що Росія прагне тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет.

“Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет”, – сказав він.

Скільки високоточних ракет залишилося у Росії – ГУР

Представник ГУР також зазначив, що в квітні поточного року окупанти мають намір виробити ще близько 40 ракет Х-101.

Проте він попередив, що Росія може провести ще кілька масованих атак перед тим, як знову взяти паузу для накопичення ракет та “Шахедів”, але окремі локальні обстріли можуть продовжуватись.

“Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак, 2-3 – саме масованих, а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та “Шахедів”. Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись”, – сказав Скібіцький.

Щодо крилатих ракет “Калібр”, він зазначив, що з осені 2023 року Росія їх майже не застосовує, але загарбники накопичують запас таких ракет, і мають у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Крім того, росіяни планують виробництво 30 одиниць таких ракет у квітні цього року.

Водночас, за його словами, Росія проводить модернізацію протикорабельних ракет “Онікс”.

“Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети “циркон”, чи модернізовані “Онікси”, – зауважив Скібіцький, додавши що запаси звичайних “Оніксів” у РФ становлять 440 одиниць.

За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданова, Чорноморський флот РФ тривалий час не застосовував для обстрілу України крилатих ракет морського базування “Калібр”. Таким чином, ворог зміг відновити запаси цього виду озброєння.

Також стало відомо, що Росія модифікувала ракети Х-101, якими вона б’є по Україні зі стратегічної авіації. Тепер ворог виробляє ці ракети із двома бойовими частинами, загальна вага яких становить близько 800 кг.

Ще новини Україні: Росія почала використовувати найпотужніші «німі бомби» – CNN