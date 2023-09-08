На майно Коломойського наклали арешт – поки що на 48 годин, повідомляє НСН, посилаючись на пресслужбу САП.

САП та НАБУ на 48 годин наклали арешт на активи колишнього бенефіціарного власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського. Водночас правоохоронці спрямували клопотання на арешт майна бізнесмена до Вищого антикорупційного суду.

Мова йде про частки у статутному капіталі товариств, якими указаний підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, в тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

Активи арештували для забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні, згідно з яким Коломойського підозрюють у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів «ПриватБанку».

Наразі до Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

Як вже повідомлялось, 07.09.2023 за погодження керівника САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів «ПриватБанку» кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи. Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми.

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