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ВійнаКримінал

Тисячі метрів нерухомості і землі: СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн (фото)

Журналіст
СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 2
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В Україні арештовано майно російського генерала. Він масово скуповував нерухомість на Полтавщині.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами Служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі рф, йдеться у повідомленні.

До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 4

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 1

Серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м².

Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.

Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення рф виїхали в росію і отримали громадянство країни-агресора.

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн

Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у москві.

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів в рф і на тимчасово окупованому Донбасі.

У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.

Під час обшуків за адресами офісних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, виявлено:

  • військову форму російського зразка;
  • заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу рф;
  • сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у кремлі.

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 15

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 14

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 13

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 12

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 11

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за декількома статтями  Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 111- 1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора);
  • ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 10

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 9

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 8

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 7

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 6

СБУ арештувала майно російського генерала на 1 млрд грн 5

Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України всього арештованого російського майна фігурантів.

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