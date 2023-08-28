Не змогла пояснити, звідки гроші: у посадовиці митниці конфіскували квартиру в центрі Львова

У посадовиці митниці конфіскували квартиру в центрі Львова, повідомляє НСН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За матеріалами Державного бюро розслідувань Вищий антикорупційний суд конфіскував у посадовиці митного поста «Львів — Північний» Галицької митниці квартиру у середмісті Львова.

Квартиру у понад 100 квадратних метрів, що вартувала на момент придбання у 2020 році 1,86 млн грн, суд визнав необґрунтованим активом, який підлягає конфіскації.

ДБР передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури інформацію щодо необґрунтованості активів посадовиці.

Працівники ДБР та прокурори зібрали достатньо доказів для звернення до суду щодо їх конфіскації. Зокрема, недоброчесність посадовиці підтвердив й моніторинг способу її життя, який здійснило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Митниця вказала у декларації, що квартиру отримала у подарунок від матері. Втім аналіз майнового стану та доходів сім’ї чиновниці показав, що вона не мала фінансової можливості придбати цю квартиру.

Робота щодо пошуку необґрунтованих активів чиновників та правоохоронців триває.

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