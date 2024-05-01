У Києві жінка вистрибнула з вікна, впала на людину і вбила її – ЗМІ (відео)

У Києві жінка вистрибнула з вікна, впала на людину і вбила її. Про це повідомили ЗМІ та місцеві Телеграм-канали. А згодом інформацію підтвердили у поліції.
У мережі публікують відео з місця події, передають Новини України – НСН.
Відомо, що трагедія сталася 30 квітня на Троєщині у Києві. Тут 28-річна жінка впала з 14-го поверху.
Вона приземлилася на людину, що як раз знаходилася біля будинку. На жаль, людина не вижила. Сама жінка теж загинула.
Інформацію підтвердив речник поліції Києва Дмитро Грищенко.
Така ситуація сталася у Деснянському районі. Туди виїхала слідчо-оперативна група, зокрема, із Головного управління і територіального відділу поліції. Дійсно, за попередньою інформацією, жінка 1996 року народження здійснила самогубство, і при падінні, вона смертельно травмувала чоловіка, який стояв під під’їздом. Чоловік 1985 року народження, – повідомив Грищенко
У Києві жінка вистрибнула з вікна, впала на людину і вбила її: відео
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