Скільки коштує зняти квартиру у Києві – актуальні ціни на оренду житла

У столиці зросла вартість оренди житла. Скільки коштує зняти квартиру у Києві наприкінці літа 2023 року.

Так, за останній місяць вартість винайму квартири збільшилася на 1 048 грн – із середніх 12 452 грн до 13 500 грн. За півроку ціни зросли трохи більше – на 1 236 грн.

Про це повідомляє M2bomber, передає НСН.

За рік же, за його даними, оренда здорожчала одразу на 2 924 грн.

В яких районах найдорожча оренда

Найвищі ціни на оренду квартир у Шевченківському районі – у середньому 22 500 грн. А також у Печерському – 21 500 грн, Голосіївському -18 000 грн та Солом’янському – 16 000 грн.

“Найдешевші” райони

Найдешевше, за даними аналітиків, винаймати квартиру в Деснянському районі столиці – 8 750 грн. А крім того:

Дніпровському, Оболонському – 11 000 грн;

Святошинській, Подільській – 12 500 грн;

Дарницькому – 13 000 грн.

Скільки потрібно заплатити за 1-кімнатну квартиру

Зняти 1-кімнатну квартиру в Києві найлегше за 7 800 грн – 10,2% оголошень саме з такими цінами. А крім того, за:

6 000 грн – 9%;

12 000 грн – 6,6%.

Ціна оренди 2-кімнатного житла

2-кімнатні квартири найчастіше здають по 10 400 грн – 10,7% оголошень. Також часто зустрічаються ціни:

12 800 грн – 8,6%;

8 800 грн – 8%.

Скільки коштує зняти 3-кімнатну квартиру

За даними аналітиків, найчастіше 3-кімнатні квартири у Києві здають по 11 000 грн. Таких оголошень налічується 8,6%. Також “популярні” ціни:

10 000 грн – 7,8%;

20 000 грн – 7%.

Як не стати жертвою аферистів

Погоджуючись знімати квартиру, варто пам’ятати: в Україні поширене шахрайство з орендою житла. А тому, щоб не стати жертвою афери, слід дотримуватися низки правил.

Так, уважно потрібно перевіряти квартири та будинки, які здаються за низькою ціною. Насамперед – документи них. Найчастіші “підводні камені”:

квартира (будинок) здається без згоди власника;

житло належить іншим особам;

житло знаходиться в іпотеці;

квартира чи будинки перебувають під арештом;

документи на власність оформлені неналежним чином чи взагалі відсутні.

Витяг з реєстру прав на нерухоме майно можна зробити самостійно. У ньому орендар побачить усіх власників житла, а також отримає інформацію, чи накладено арешт на житло.

Крім того, на укладанні договору оренди потрібно наполягати у будь-якому випадку.

“За ст. 811 Цивільного кодексу України договір найму житла укладається у письмовій формі. При цьому закон не вимагає нотаріального посвідчення договору оренди житла, воно може здійснюватися за бажанням сторін”, зазначають фахівці.

Також важливо пам’ятати, що якщо квартира має кількох власників, згоду на оренду має дати кожен із них. А якщо житло придбано у шлюбі – необхідна згода обох з подружжя на здачу його в оренду.

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