Коломойському оголосили підозру у справі «ПриватБанку» – що відомо

Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському оголосили підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів банку.

Про це повідомляє НСН з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

7 вересня 2023 року за погодження керівника САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів «ПриватБанку» кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи, йдеться у повідомленні.

Як встановило досудове розслідування, Коломойський протягом січня — березня 2015 року задля фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння грішми «ПриватБанку».

Для реалізації свого злочинного плану було залучено ще 5 працівників банку, серед яких Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; заступник Голови Правління «ПриватБанку» – директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».

Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів, повідомляє САП.

Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку» через ряд фінансових операцій з підконтрольними компаніями, та в подальшому внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення «ПриватБанку». Рештою ж коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд.

Правоохоронці кваліфікували дії усіх фігурантів за ст. 191, 209, 366 Кримінального кодексу України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми. Наразі досудове розслідування триває.

Наразі досудове розслідування триває.

Важливо! Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше ми писали, що 2 вересня суд обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському – тримання під вартою протягом двох місяців з правом внесення застави. До цього йому було оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 190 (шахрайство);

ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Ще новини України: У Дніпрі поліціянт чекає на росію – волонтерка розповіла шокуючу історію