У Дніпрі поліціянт чекає на росію – волонтерка розповіла шокуючу історію

У Дніпрі поліціянт проговорився, що чекає приходу росії. Про це він заявив волонтерці, з якою хотів «домовитися» щодо порушення.

Інцидент трапився між волонтеркою Ксенією Биковою та місцевим поліцейським на одному з блокпостів на виїзді з Дніпра.

Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook, передає НСН.

За її словами, вона їхала машиною у Дніпропетровській області, але на одному з блокпостів їх зупинив працівник поліції. Виявилося, що на авто немає ані техпаспорта, ані страхування.

“Каюсь – в мене дійсно немає ні техогляду, ні страхування. Та ще й пару подряпин і скло трохи тойво, бо не квіти по весіллях розвозимо і не морозиво дітям. Ви бачите лише верхівку роботи, і це правильно”, йдеться у дописі

Однак, після того, як чоловік дізнався, що в транспорті – волонтери, поліцейський вирішив “домовитися”. Волонтерка зазначила, що чоловік розмовляв російською мовою.

“В чувака очі загорілися. Волонтери ж їздять на тому, що Бог послав. Штраф! Але ж можемо домовитися. Він з усіх боків, сил давить – домовитися. Я вибрала штраф. Тут все чесно, винувата – заплати державі”, написала вона.

Коли ж жінка зробила зауваження щодо мови держслужбовця, який весь час розмовляв російською мовою, той видав усе, що думає про патріотів України, які допомагають боронити землю від країни-агресора.

Окрім того, поліцейського абсолютно не цікавило, що знаходиться в багажнику автомобіля. Капітан поліції лише хотів “домовитися” та отримати гроші.

“І тут феї обрізали крила. Єсліб нє такіє б**ді, как ти, тут давно била б Росія… Я задихнулася від гніву, Ми навіть не відкривали багажника. А ну, як я провезла 118 кулеметів з патронами і 987 гранат, і 34 танки в багажнику. Але поліцію не цікавило, що я везу. Його цікавила моя смерть, бо тоді прийде росія. І гроші”, додала Ксенія Бикова.

Волонтерка назвала прізвище поліцейського – Коробков Андрій Миколайович.

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