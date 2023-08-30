Смертельна стрілянина у Дніпрі другий день бурхливо обговорюється у соціальних мережах. З’явилися нові подробиці. Зокрема, стало відомо, що громадянин Джумбері Сілогава перебував в машині не з дружиною, як спочатку усі подумали.



Як повідомлялось раніше, 29 серпня у Дніпрі сталась смертельна стрілянина, внаслідок якої було затримано патрульного поліцейського. Під час конфлікту з пасажиром поліцейський тричі вистрілив йому в спину з табельної зброї, від чого чоловік помер.

Смертельна стрілянина у Дніпрі: в машині була коханка

Громадянин Джумбері Сілогава, який був застрелений після опору патрульному під час затримання в Дніпрі, перебував у машині разом зі своєю коханкою під час інциденту. Про це повідомляє ТСН , передає НСН .

За словами Наталії Сілогави – екс-дружини цього чоловіка, вона не була присутня на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної, де стався інцидент.

“Ми були розлучені нещодавно. В машині була його коханка, мене на місці події не було“, – повідомила екс-дружина загиблого.

Також, як стало відомо, застреленим чоловіком виявився місцевий підприємець Джумбері Сілогава, який 1 вересня мав святкувати свій 39-й день народження.

Людина з таким ім’ям та прізвищем зареєстрована як фізична особа-підприємець.

Підприємець був зареєстрований в Петриківці на Дніпропетровщині, де організовував поховання та надавав ритуальні послуги у Дніпрі, Петриківці та Партизанському.

Зазначимо, що патрульна поліція вже оприлюднила відео з боді-камери патрульного, на якому видно, з чого починалася ця трагічна історія і як розвивалася.

Також стало відомо, що правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом Ягуару на момент зупинки перед смертельною стріляниною у Дніпрі. За даними джерел «Схем» в МВС, підозра готується за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Крім того з’явилася інформація, що у крові застреленого патрульним чоловіка у Дніпрі виявили алкоголь. За інформацією видання РБК-Україна, алкоголь зафіксовано на рівні 2,48 проміле. У сечі – на рівні 2,78 проміле. Це приблизно одна випита пляшка горілки.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками патрульної поліції.

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