Грошова допомога українським дітям в Польщі: до 15 вересня слід подати заявку

Грошова допомога буде надаватись учням, які навчаються в Польщі, якщо їхні сім’ї перебувають в складних життєвих обставинах.

Грошова допомога українським дітям в Польщі

Дітям можуть надати шкільну стипендію та допомогу. Подати заявку можна з 1 до 15 вересня, повідомляє НСН з посиланням на “Спільно”

Хто може отримати шкільну стипендію в Польщі

Ця допомога спрямована на малозапезпечені сім’ї та дозволяє батькам запезпечувати базові потреби учнів, що виникають під час навчання. На стипендію можуть претендувати й українські біженці.

Шкільну стипендію надають у двох формах:

повне або часткове покриття витрат, пов’язаних із навчанням у школі;

у натуральній формі – придбання одягу, навчального приладдя та матеріалів.

Рішення про допомогу приймають муніципалітети, на території яких розташована школа – державна або приватна.

Стипендію надають дітям за наявності таких факторів у дорослих членів сім’ї:

безробіття;

інвалідність;

тяжка (тривала) хвороба;

багатодітність;

алкогольна залежність;

відсутність одного з батьків.

Який розмір шкільної стипендії у 2023-2024 навчальному році

Місячний дохід на одну людину в сім’ї не має перевищувати 600 злотих (5400 грн). Грошова допомога залежить від матеріального становища родини:

176 злотих (1583 грн) на місяць – якщо дохід у родині до 300 злотих на людину;

106 злотих (953 грн) на місяць – якщо дохід у родині від 300 до 600 злотих на людину.

Для отримання стипендії необхідно подати заяву до гмінного або міського центру соціального захисту населення. Шкільні стипендії виплачуються на підставі платіжної відомості в касі Муніципального центру соціальної допомоги (MOPS) або переказом на банківський рахунок заявника.

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