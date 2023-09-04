У Львові три пастори «Посольства Божого» отримали по 10 і 8 років тюрми за шахрайство

У Львові три пастори «Посольства Божого» отримали великі терміни. Їх засудили за шахрайство. Про це повідомляє Львівська Мануфактура Новин, передає НСН.

Залізничний суд Львова виніс вирок у справі щодо трьох пасторів релігійної громадської організації «Церква «Посольства Божого». Їх визнали винними у шахрайстві в особливо великих розмірах і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Організаторами афери було подружжя пасторів і ще один пастор цієї «церкви» і одночасно керівник Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна».

Шахраї працювали під виглядом реабілітаційної програми для алко та нарко- залежних. До заходів залучали людей, які перебували в скрутному становищі, депресії чи мали залежних родичів. Таких прихожан «церкви» переконували узяти кредити в банку і віддати кошти пастирям для інвестицій.

Деяких прихожан переконували взяти кредити для поліпшення власного становища, а інших під приводом допомоги церкві, зокрема збудувати нове приміщення. Одна родина навіть зняла з реєстрації у житлі свою малолітню дитину, щоб оформити кредит під заставу двох квартир.

Суд задовольнив 11 цивільних позовів потерпілих про стягнення матеріальної шкоди в еквіваленті 27,5 мільйони гривень. Також на користь пʼятьох потерпілих стягується по 100 тисяч моральної шкоди.

Жінку, якій відводилась роль організатора, засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а двох її спільників до 8 років також із конфіскацією.

Ще новини України: ПриватБанк викрив шахраїв, які отримали доступ до рахунків через незаконні SIM-картки