ПриватБанк викрив шахраїв, які отримали доступ до рахунків через незаконні SIM-картки

Кіберполіція і ПриватБанк викрили банду шахраїв у Кривому Розі. Зловмисники ошукували українців з використанням незаконно перевипущених мобільних SIM-карток українських операторів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу банку.

За даними пресслужби, у ПриватБанку були зафіксовані факти несанкціонованого доступу до рахунків клієнтів.

“Шахраї шляхом незаконного перевипуску SIM картки мобільних операторів та заволодіння мобільним номером клієнта отримували паролі до мобільного банку та доступ до рахунків”, йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у членів шахрайського угруповання вилучені мобільні телефони, SIM- картки, чорнові записи, наркотичні засоби, підроблені електронні паспорти та устаткування для їх виготовлення.

Членам шахрайського угруповання обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, за даними НБУ, більше половини суми збитків від шахрайських дій (53%) минулого року відбулось через використання соціальної інженерії. Тобто, люди стають жертвами шахраїв через те, що розголошують шахраям дані своєї картки, одноразові паролі для підтвердження операцій, дані для входу до інтернет-банкінгу.

Раніше ми писали, що гроші на картках можуть бути під загрозою. Шахраї вигадали нову схему, щоб обкрадати українців.

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