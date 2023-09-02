З понеділка у «Дії» стануть доступними нові соціальні сервіси

Із понеділка, 4 вересня, у «Дії» стануть доступними ще чотири соціальні сервіси, серед яких допомога при усиновленні дитини та допомога особам з інвалідністю.

Про це повідомив заступник міністерки соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко в етері «Українського Радіо», передає НСН.

Ідеться про наступні сервіси:

допомога при всиновленні дитини;

допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомога людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога на дитину одинокій матері або батьку.

«Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. І такий комплекс послуг з усиновлення є актуальний, і його актуальність зростає», зазначив він.

Й уточнив, що на порталі «Дія» люди можуть податися й отримати первинну консультацію з усиновлення, а потім там же зареєструватися кандидатом на усиновлювача.

«Це спрощується один із найбільш бюрократичних непрозорих процесів. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб він проходив швидко й ефективно», розповів Кошеленко.

Він додав, що люди, які задумалися про всиновлення, необов’язково повинні будуть іти особисто в Службу в справах дітей, а можуть розпочати цей шлях на порталі «Дія».

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