Що робити, якщо у вашому селі немає аптеки з “Доступними ліками” – НСЗУ

Пацієнти можуть отримати “Доступні ліки” в будь-якому населеному пункті, де є аптека чи аптечний пункт, які беруть участь у програмі реімбурсації. Що робити українцям, у яких в селі немає аптеки з “Доступними ліками”

Аптеки, у яких можна придбати такі ліки, мають на дверях наліпку “Тут є “Доступні ліки” та розташовані в містах та селах. Але в коментарях часто запитують: що робити, якщо в моєму селі немає аптеки з “Доступними ліками”?

Про це розповідає НСН з посиланням на НСЗУ.

Потрібно шукати знайти іншу найближчу аптеку. Адже Доступні ліки можливо отримати у будь-якій аптеці, що розташована у найближчому селищі або місті. По ліки можна поїхати самостійно або попросити рідних, сусідів чи знайомих.

Знайти найближчу аптеку – в селі або в місті – можна на електронній мапі НСЗУ.

Що робити, якщо у вашому селі немає аптеки з “Доступними ліками”

В меню зліва оберіть ваш населений пункт, а у фільтрі “Програма еРецепту” – потрібний напрямок програми реімбурсації. Дашборд покаже аптеки, які відповідають вашому запиту, з адресами та телефоном.

А ще знайти аптеку можна через чат-бот «Спитай Гриця» або зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Оператор підкаже, де найближча аптека, яка має договір із НСЗУ, яка відпускає ліки за необхідним напрямком.

Мешканцям села, в якому немає аптеки, що відпускає Доступні ліки, потрібно звертатися до місцевої влади з цим питанням. Адже місцева влада відповідає, в тому числі, і за якість медицини в громаді, за зручні маршрути пацієнтів та доступність медицини. А безоплатні або з невеликою доплатою ліки – це якраз також про доступ до необхідної медичної допомоги. Тож місцева влада, наприклад, може залучати приватний аптечний сектор до соціального партнерства з державою.

А тут можна дізнатися про корисні чат-боти про безоплатні медичні послуги та ліки.

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