Чи можна безоплатно отримати консультацію лікаря в приватній клініці – пояснення НСЗУ

У Національній службі здоров’я України розповіли, чи можна безоплатно отримати консультацію лікаря в приватних клініках

Близька 70 приватних клінік та лікарів-ФОП уклали договір з НСЗУ на надання послуг за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування дорослих та дітей в амбулаторних умовах”. Це означає, що в цих приватних центрах надання медичної допомоги пацієнти можуть отримати безоплатну консультацію лікаря-спеціаліста.

Про це розповідає НСН з посиланням на НСЗУ.

Як безоплатно отримати консультацію лікаря в приватній клініці

Щоб отримати безоплатну медичну допомогу лікаря-спеціаліста в приватній клініці, яка має договір із НСЗУ, необхідно мати електронне направлення на консультацію від сімейного або лікуючого лікаря.

Без направлення можна звертатись до гінеколога, зокрема дитячого, психіатра, в тому числі і дитячого, нарколога, педіатра, фтизіатра, в тому числі і дитячого. Також направлення не потрібне при зверненні до лікаря, у якого пацієнт із хронічною хворобою перебуває під наглядом.

Далі потрібно знайти найближчий приватний медзаклад, який має договір із НСЗУ на амбулаторну допомогу.

Для цього:

Зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже, які найближчі до вас приватні медзаклади мають договір із НСЗУ на амбулаторний пакет та надасть контакти.

Скористайтеся нашим дашбордом “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” http://surl.li/jpmwa. На третій сторінці у полі фільтрів оберіть область або населений пункт, а в “Групі послуг” – пакет “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”. Під картою є таблиця з адресами та контактами закладів.

Ще новини України: Медогляд школярів – яких лікарів потрібно пройти і як це зробити