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Які медичні послуги безкоштовні у лікарнях під час надзвичайних ситуацій – НСЗУ

Журналіст
За які медичні послуги не потрібно у лікарнях під час надзвичайних ситуацій НСЗУ
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Кожен може опинитись у ситуації, коли необхідна допомога після надзвичайної ситуації. Саме від правильного алгоритму дій буде залежати стан потерпілого. Також варто знати, які медичні послуги безкоштовні у лікарнях

Про це повідомляє Національна служба здоров’я України у Telegram, розповідає НСН.

Що варто знати

Фахівці розповіли про пакет “Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях”.

Заклади, які укладають договори за цим пакетом мають бути готовими у будь-який момент до масового прийому пацієнтів під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Зокрема, в таких лікарнях має бути окрім приймального відділення резервні приміщення, достатня кількість медичного персоналу, ліжок в палатах інтенсивної терапії та обладнання.

Люди можуть отримати допомогу з травмами, політравмами, ураженнями хімічного та радіаційного характеру, отруєнням та інфекційним захворюванням.

За які медичні послуги не потрібно у лікарнях під час надзвичайних ситуацій - НСЗУ

Отримати медичні послуги безкоштовно можна за е-направленням сімейного або лікуючого лікаря, у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги, а також при самозверненні.

Які медичні послуги безкоштовні

Пацієнти мають право отримати такі безкоштовні медичні послуги:

  • всі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження
  • своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування
  • забезпечення медикаментозної терапії та профілактики, лікування болю
  • залучення медичних спеціалістів інших закладів та рівнів
  • киснева терапія та респіраторна підтримка
  • проведення інтенсивної терапії у випадку виникнення у пацієнтів загрозливих для життя станів
  • цілодобове лікарське та медсестринське спостереження
  • направлення в інші медичні заклади
  • харчування в стаціонарі

Допомога під час хірургічної операції

Безкоштовна допомога надається лише за направлення лікаря, але у невідкладному стані не непотрібне.

Під час операцій такі послуги є безкоштовними:

  • первинний огляд
  • необхідні супутні аналізи та дослідження – лабораторні обстеження (загальноклінічний аналіз крові та сечі, бактеріологічні, цитологічні дослідження) та інструментальні (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та ін.)
  • оперативне втручання та анестезія
  • інтенсивна терапія при потребі
  • післяопераційний догляд
  • харчування

Важливо, якщо у пацієнта вимагатимуть гроші – потрібно подати скаргу. Спочатку слід звернутися до керівника медзакладу. Якщо це не допомагає – до місцевого департаменту охорони здоровʼя.

Ще новини України: Що не входить в обов’язки сімейного лікаря і куди звертатися, якщо він у відпустці – НСЗУ

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