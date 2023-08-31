Працювала в податковій, а тепер влаштувала шахрайський збір, використовуючи фото полеглої військової

На тлі сплеску волонтерства і благодійності під час війни в Україні, на жаль багато і тих, хто використовує чужу біду задля власного збагачення. Іноді шахраї переходять усі моральні кордони і використовують дані мертвих людей, які вже не в змозі якось відреагувати… Про один такий шахрайський збір розповів відомий громадський активіст і військовий Віктор Трегубов, передає НСН. Ситуація потребує розголосу, аби вдалося притягти зловмисників до відповідальності.

Віктор розповів про полеглу військову, фото якої використовують шахраї. Це Дар’я Філіпова, позивний Блискавка, нікнейм – Ariana von Stahl. Днями у неї мав би бути День народження, але вона загинула на початку серпня.

Дар’я служила бойовим медиком.

Зловмисники влаштували шахрайський збір, використовуючи дані і фото полеглої Захисниці

Кажуть, вона була неймовірна в усьому – і по життю, і на фронті. Кажуть, що енергії в ній було, як не в кожній зірці. Настільки, що люди досі не можуть повірити в її загибель, – пише про полеглу Захисницю Трегубов

Але знайшлися «люди», які вирішили збагатитися на загибелі військової.

Знайомі Дар’ї побачили в соцмережах збір на картку мами дівчини і були шоковані. Адже вони знали, що мама Блискавки давно померла.

Почали розбиратися, потягнули за ниточку і вийшли на цілу злочинну групу – з’ясувалося, що шахраї, які використовують фото Дар’ї, роблять це не в перший, не в другий і навіть не в десятий раз. І займається цим зовні дуже пристойна сім’я.

Віктор Трегубов розповів про те, що вдалося з’ясувати його дружині.

8 серпня, відразу по загибелі Блискавки на твітер-профілі “Злий Українець” з’явився допис зі збором на “хвору матір” дівчини. Це вкрай розлютило її знайомих, які знали, що матері давно нема в живих. Вони спробували пробити, що то за картка. Оскільки серед них знайшлася користувачка того ж банку ПУМБ (при переводі в межах банку видні дані кінцевого отримувача) вдалося з’ясувати прізвище та ініціали: Лацина Є.Ю.

Почали гуглити по даних, і виявилося, що люди з цим прізвищем фігурують в цілій низці скандалів про шахрайство. З одних і тих же акаунтів збирали і на військових, і на тваринок. Ані військових, ані тваринок не існувало в природі….

Зате в природі існувала сім’я з трьох осіб, яка займалася цими зборами. Лацина Є.Ю – це Лацина Єлізавета Юр’ївна, донька. А є ще мама – Лацина Тетяна Володимирівна, та батько – Лацина Юрій (ініціал по-батькові – А), і всі троє живуть в Житомирі. Саме на їхні картки йшли всі збори на вигаданих тваринок, неіснуючих родичів військових та хворих діток, проілюстрованих фотографіями дворічної давнини.

Найсмачніше в цій історії. Лацина Тетяна Володимирівна працювала (а може, і досі працює) – в місцевій податковій. Знайшли навіть стару декларацію, – написав Трегубов

Він зазначив, що тут би мала включитися Кіберполіція. Але проблема в тому, що для заяви потрібні постраждалі – тобто люди, які перевели шахраям понад 450 гривень. І от тепер таких людей шукають.

Якщо ви теж колись стикалися з цими шахраями, або стали їхньою жертвою – напишіть, будь ласка, в коментарях під ЦИМ ДОПИСОМ у Фейсбуці.

Спробуємо щось з цим зробити. Бо, як відомо, непокаране зло охрініває, – каже Віктор

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