Ваші гроші на картках можуть бути під загрозою. Шахраї вигадали нову схему, щоб обкрадати українців.

Про це, як діє нова шахрайська схема розповідає НСН.

Як працює нова шахрайська схема

Чернігівка Юлія стала жертвою шахраїв. Жінка розповіла, коли вона була на роботі їй на особистий номер зателефонували начебто “оператори” мобільного зв’язку та запропонували тимчасово безкоштовно перейти у режим роумінгу, аби залишатись на зв’язку. За їхніми словами, у місті мали бути труднощі у мережі.

Але для того, аби перейти у режим роумінгу треба було назвати код підтвердження із СМС. Жінка не запідозрила у цьому шахрайської схеми, тому назвала їм цифри, які надійшли їй у повідомленні.

Після цього шахраї отримали доступ до банківської карти, з якої зняли 48 тис. грн. А також їм відкрились усі месенджері і вони через них почали просити позичити гроші у колег та друзів потерпілої від її імені. Так вони виманили ще 3 тисячі гривень.

Коли Юлія звернулася до кіберполіції, там про цю схему шахраїв ще не чули.

У поліції наголошують, що скоріш за все, жертвами дій шахраїв стало вже багато людей, але заявила про це тільки одна жінка.

В яких випадках оператори телефонують клієнтам

Оператори мобільного зв’язку зазвичай не телефонують до своїх клієнтів, тим паче не просять назвати жодні коди підтвердження.

У компанії Київстар заявили, що їхні оператори можуть телефонувати тільки у випадку, коли пропонують підключення до домашнього інтернету. Але при цьому наголосили, що клієнтам не треба вказувати ніяких номерів із СМС тощо, пише РБК-Україна.

Як вберегтись від шахраїв

Приватний детектив Руслан Болгов поділився порадами, як можна захисти банківську карту від шахраїв.

Він закликав українців бути обережними, оскільки шахраї зараз дуже активізувались і можуть використовувати навіть інформацію про збори для ЗСУ та для важкохворих.

“Карта має бути прив’язана до номера, наданого мобільним оператором за контрактом, тобто до паспорта. Передоплачені номери можуть бути замінені шахраями на дублікати, але на сьогодні це зробити вкрай важко через прийнятий закон, для перевипуску карти треба обов’язково надавати паспорт. Також ви можете зателефонувати оператору та поставити заборону на перевипуск картки”, пояснив експерт.

Що робити, аби не потрапити на гачок до шахраїв:

встановіть пароль на смартфон і нікому не давайте ґаджет із фінансовим номером до рук;

встановіть на карту добовий ліміт та, якщо можливо, обмеження на кожну транзакцію. Коли будете здійснювати великі покупки, то ліміти можна легко скасувати;

підключіть до карти послугу оповіщення про всі транзакції;

заблокуйте розрахунки в інтернеті за допомогою картки та/або встановити ліміти;

для розрахунків в інтернеті бажано використовувати картки без прив’язки до кредитних ліній, можна зробити віртуальну карту;

при можливості встановить вищий статус обслуговування в банку. Чим вищий статус карти – тим вищий її ступінь захисту;

встановіть заборону на видачу будь-яких кредитів та збільшення лімітів;

увімкніть сповіщення у “Дія” про всі запити про вас щодо вашої кредитної історії або частіше перевіряйте смс на вашому фінномері;

на пошту поставте двоетапну автентифікацію (подвійний захист) обов’язково, якщо отримають доступ до пошти, то по кнопці “забув пароль” зможуть отримати доступ до ваших сторінок і до банкінгу;

не переходьте за незнайомими посиланнями, в банкінг треба заходити тільки за вашим збереженим посиланням, яке ви постійно використовуєте, на пошту може прийти фішингове посилання.

“Не проходьте ніяких голосувань і ніде не реєструйтеся за тією поштою та тим паролем, що від банкінгу чи від самої пошти. Теж саме із опитуваннями по телефону. Ви не знаєте з ким спілкуєтесь. Наприклад – оператор мобільного зв’язку просить ваші дані, кому телефонували для покращення зв’язку в вашому районі і тому подібне”, наголошує детектив.

Також дуже важливо, щоб паролі від пошти, банкінгу, соцмереж відрізнялись і були складними. Бажано, щоб вони складалися з цифр, спецсимволів, великих і маленьких літер.

Якщо ви таки стали жертвою шахраїв, потрібно звертатись із заявою до кіберполіції.

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