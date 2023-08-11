В Україні оновили правила поповнення рахунку готівкою через термінали – які винятки з’явилися

В Україні знову оновили правила поповнення рахунку готівкою через термінали самообслуговування. З’явилися винятки

Зокрема, українцям дозволили не проходити ідентифікацію під час поповнення рахунку мобільного телефону менш як на 200 грн.

Про це повідомили у Національному банку України (НБУ), інформує НСН.

Регулятор повідомляє, що доповнив список винятків із правил, які були введені з 1 серпня та заборонили “анонімне” внесення готівки через термінали. Тепер ідентифікація не є обов’язковою, якщо:

здійснюється оплата послуг мобільного зв’язку на суму, яка не перевищує 200 грн (протягом одного місяця за один номер мобільного телефону) в одному терміналі;

готівка через термінал вноситься для поповнення мобільного рахунку, до якого прив’язана платіжна картка, за умови одночасного дотримання кількох умов: зчитування картки терміналом та введення ПІН-коду або підтвердження операції банком-емітентом картки.

В Україні оновили правила поповнення рахунку готівкою через термінали

Крім того, НБУ уточнив вимоги щодо використання одноразового пароля при внесенні готівки через термінал. Зокрема, постачальники платіжних послуг тепер зобов’язані вживати заходів щодо запобігання отриманню іншою особою одноразового пароля, що використовується для підтвердження операції.

“Такі зміни розраховані на посилення контролю за дотриманням вимог законодавства насамперед постачальниками платіжних послуг (а не їх клієнтами). Вони спрямовані на підвищення прозорості угод на платіжному ринку та мінімізацію можливостей їх використання в протиправних цілях”, – пояснили в НБУ

Як повідомлялося раніше, в Україні з 1 серпня набули чинності нові правила національного банку України.

Анонімних поповнень банківських карток більше не буде. Тепер клієнта, який поповнює рахунок, мають ідентифікувати. А в квитанції має бути зазначений номер його телефону.

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