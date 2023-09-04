«Діти не сказали мені, що батько напідпитку» – екс-дружина застреленого поліцейським у Дніпрі чоловіка

Екс-дружина застреленого поліцейським у Дніпрі чоловіка в інтерв’ю «Суспільному» прокоментувала трагічний інцидент, внаслідок якого загинув батько її дітей, передає НСН.

Зі слів Наталії Сілогави можна зрозуміти, що діти знали про те, що їх батько сів за кермо нетверезим, але їй про це одразу не сказали.

Я була у справах, коли діти зателефонували, мовляв, тато хоче повезти їх на море і відзначити день народження. Сказав, зібратись терміново. Мене це не здивувало… Але я насправді відчувала, мені було не спокійно, я навіть розплакалася, але не телефонувала їм, щоб не засмучувати, — каже Наталія

За її словами, зараз діти, 14-річний та 12-річний хлопці, потребують психологічної допомоги.

Жінка говорить:

Я дітям кажу, чого ви мені не сказали, що тато п’яний?! Вони відповіли: мам, ми йому довіряємо, ми не боялися з ним… Мене обурюють тік-токи, в яких говорять, що там була дружина. Мене там не було. Діти їхали з моїм колишнім чоловіком та його дівчиною. Це для мене дуже важливо, адже мої діти дивляться оці всі соцмережі і їм дуже не приємно, і коли моїм дітям бажають смерті.

Нагадаємо, 29 серпня патрульний поліцейський смертельно поранив чоловіка у Дніпрі. Встановлено, що правоохоронці намагались зупинити авто, водій якого проігнорував правила дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно, почалася бійка. Двоє патрульних отримали травми голови і пізніше були госпіталізовані. Під час сутички один з патрульних відкрив вогонь з табельної зброї та смертельно поранив нападника.

Водночас у ДБР нам повідомили, що станом на сьогодні висновків експертизи, чи перебував загиблий в стані спʼяніння, немає.

Екс-дружина застреленого поліцейським у Дніпрі чоловіка прокоментувала ситуацію: відео

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