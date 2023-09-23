Коломойському незаконно відмовляють у зустрічі з дружиною – що відомо

Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського вбачають у поведінці детективів і прокурорів Бюро економічної безпеки (БЕБ) ознаки умисного зловживання процесуальним правом дозволу підозрюваному на побачення з дружиною. Про це повідомляє ТСН , передає НСН .

Коломойському незаконно відмовляють у зустрічі з дружиною

Як розповів правозахисник, ще 6 вересня захист Коломойського звернувся до детектива БЕБ та Офісу генпрокурора з клопотанням про надання дружині Коломойського – Ірині – дозволу на побачення з чоловіком у Києві. Однак 8 вересня без повідомлення сторони захисту детектив відмовив у задоволенні цього клопотання, а рішення про відмову не надали.

Згодом врешті постанову про відмову захист отримав, але у документі детектив написав, що “кримінальним процесуальним законодавством не передбачено виключне право підозрюваного на побачення із членами родини, у тому числі й з дружиною”. А також нібито містить ризики неправомірного впливу на свідків, втрати доказів тощо.

“Яким чином та на яких свідків може здійснювати неправомірний вплив дружина підозрюваного детектив у прийнятому рішенні не зазначає. Також не зазначається про ціль та можливість такого впливу зі сторони дружини. Крім того, як зазначає сам детектив, у межах кримінального провадження вже були допитані свідки, відомі їх прізвища та адреси проживання, і вони жодного разу не зазначали про якийсь вплив на них зі сторони третіх осіб. Більш того який логічний причинно-наслідковий зв’язок існує між побаченням з членом родини та впливом на свідків, дані про яких вже відомі і без таких побачень?!”, — обурюється правозахисник.

Лисак вказав, що правоохоронці не вірно розуміють норми законодавства, оскільки, за версією силовиків, нормативна база закріплює нібито лише право підозрюваного на побачення з членами родини, а не обов’язок для органу досудового розслідування надавати дозвіл на такі побачення.

19 вересня захист бізнесмена повторно звернувся до Печерського райсуду.

“Станом на сьогоднішній день її теж не розглянули, рішення по скарзі не прийнято. Крім того, сторона захисту неодноразово зверталася до слідчого судді Шевченківського райсуду, щоб надати підозрюваному дозвіл на побачення із дружиною. І також жодної інформації про дату та час розгляду клопотань стороні захисту не надійшло”, — розповів Олександр Лисак.

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