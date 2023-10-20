«Сумно бачити ліс замість моря» – запорізький депутат показав, як виглядає «Каховське водосховище» ВІДЕО

Запорізький депутат, заступник голови Запорізької обласної ради Владислав Куценко показав, як виглядає «Каховське водосховище» у жовтня 2023 року, передає НСН.

Куценко каже, що через 4 місяці після підриву Каховської ГЕС дно обмілілого Каховського водосховища повністю поросло півтораметровими вербами та іншими молодими деревами.

Відверто сумно бачити «зелене море» замість, потужного водосховища, з його біоресурсами, навігацією, десятками встановлених водозаборів та підведених меліоративних систем, – написав депутат

Як виглядає «Каховське водосховище» у жовтні

Хтось скаже, що варто б залишити вже як є — тим паче відкриється історичний Великий Луг. Але, на жаль, природа й економіка України за майже 70 років роботи Каховської ГЕС пристосувались до життя з великим водосховищем, – зазначив Владислав Куценко

Нам доведеться докласти чимало зусиль, аби після повернення Нової Каховки відновити його. Адже, для повоєнного відновлення економіки Запорізького регіону це питання буде надважливим, – підкреслив депутат

Нагадаємо, раніше ми публікували думку еколога Олексія Василюка з приводу долі Каховського водосховища. Він констатує, що дерева на дні колишнього «моря» ростуть несподівано швидко. І коли настане час відновлювати водосховище, тут буде справжній ліс. То ж чи підійметься рука вирубувати мільйони здорових дерев? Детальніше про це можна прочитати ТУТ.

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