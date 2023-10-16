«Тут вже чотириметрові дерева»: ось на що перетворилося дно Каховського водосховища біля Нікополя (відео)

Мешканець показав, на що перетворилося дно Каховського водосховища біля Нікополя. Відео оприлюднив Телеграм-канал Дніпро Оперативний, передає НСН.

Чоловік на відео ходить по місцю, яке ще недавно було дном Каховського водосховища, а тепер це справжні джунглі.

Тут вже чотириметрові дерева… Прям стовбури. Ось такі зарослі – каже він

Ось на що перетворилося дно Каховського водосховища біля Нікополя: відео

Нагадаємо, Кабмін пропонує заборонити використовувати дно колишнього Каховського водосховища протягом наступних 15 років у будь-яких цілях, крім цілей, пов’язаних із його відновленням. Тим часом деякі місцеві мешканці використовують ці землі у якості городів. Тут вирощували картоплю, кабачки, гарбузи. А нещодавно літній чоловік, вирушивши на свій город, навіть заблукав. Його шукали майже добу.

Зазначимо, що на території Нікопольського району військова адміністрація заборонила не тільки гуляти по дну колишнього Каховського водосховища, а навіть виходити на берег. Адже це може спровокувати обстріли ворога. До того ж на березі і на дні можуть бути нерозірвані снаряди. То ж, знімаючи такі відео, люди сильно ризикують.

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