ВІДЕО МОМЕНТУ: На Львівщині чоловік стрибнув з 7 поверху, рятуючись від пожежі

На Львівщині чоловік стрибнув з 7 поверху, рятуючись від пожежі. Відео стрибка оприлюднив місцевий Телеграм-канал, передає НСН.

Повідомляється, що інцидент стався у Дублянах – це передмістя Львова.

Відомо, що бідолашний намагався врятуватись від пожежі у квартирі. На відео видно багато диму.

На щастя, чоловік вижив. Його доставили до лікарні у важкому стані.

Видання LVIV.MEDIA, посилаючись на керівника пресслужби Головного управління ДСНС у Львівській області Віталія Туровцева, повідомляє, що інформацію про пожежу рятувальники отримали об 11:07.

Чоловік вистрибнув з вікна у ту мить, коли пожежники лише під’їхали до будинку. Квартира на той момент вже була повністю охоплена полум’ям. Об 11:50 рятувальникам вдалося загасити вогонь.

Офіційних коментарів щодо даної події наразі немає.

ВІДЕО МОМЕНТУ: На Львівщині чоловік стрибнув з 7 поверху

Ще новини України: На Львівщині 43-річний чоловік тримав у рабстві переселенців (фото, відео)