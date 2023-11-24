ВІДЕО МОМЕНТУ: На Львівщині чоловік стрибнув з 7 поверху, рятуючись від пожежі

На Львівщині чоловік стрибнув з 7 поверху, рятуючись від пожежі. Відео стрибка оприлюднив місцевий Телеграм-канал, передає НСН.
Повідомляється, що інцидент стався у Дублянах – це передмістя Львова.
Відомо, що бідолашний намагався врятуватись від пожежі у квартирі. На відео видно багато диму.
На щастя, чоловік вижив. Його доставили до лікарні у важкому стані.
Видання LVIV.MEDIA, посилаючись на керівника пресслужби Головного управління ДСНС у Львівській області Віталія Туровцева, повідомляє, що інформацію про пожежу рятувальники отримали об 11:07.
Чоловік вистрибнув з вікна у ту мить, коли пожежники лише під’їхали до будинку. Квартира на той момент вже була повністю охоплена полум’ям. Об 11:50 рятувальникам вдалося загасити вогонь.
Офіційних коментарів щодо даної події наразі немає.
ВІДЕО МОМЕНТУ: На Львівщині чоловік стрибнув з 7 поверху
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