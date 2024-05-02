На Житомирщині в будинку знайшли застреленою родину з дитиною (фото, відео)

На Житомирщині в будинку знайшли застреленою родину з 7-річною дитиною. Поліція розслідує обставини загибелі людей.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на правоохоронців.

На Житомирщині в будинку знайшли застреленою родину

Зранку 2 травня у приватному будинку було виявлено тіла чоловіка, жінки та малолітньої дитини. За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження.

Подія сталась у селі Поліське: до Коростенське районне управління поліції Житомирщини надійшло повідомлення про те, що у будинку виявлено тіла трьох людей, серед яких дитина. Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з’явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції. На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління полії області, слідчі, оперативники, криміналісти та судово-медичний експерт.

Попередньо встановлено, що смерть 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка наступила внаслідок вогнепального поранення. Одна із версій події: чоловік вистрелив у дитину та жінку, а потім скоїв самогубство.

Наразі встановлюються обставини події у межах кримінального провадження за п. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб та малолітньої дитини.

Призначено низку експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Ще новини України: Смерть військовозобов’язаного на Закарпатті: вже другий випадок за місяць – що кажуть у прокуратурі